Mer enn halvparten nye PhD-kandidater i teknologi, matematikk og naturfag er ikke norske statsborgere

Nordmenn tar en stadig mindre andel av doktorgradene ved norske universiteter. Mens utlendinger i 2010 stod for 27 prosent av de avlagte doktorgradene stod den samme gruppen for drøyt 40 prosent i 2019. Men antallet øker, for ti år siden ble det avlagt 1185 doktorgrader i Norge, i fjor hadde dette tallet økt til 1583.